Боєць ЗСУ на Прикарпатті пішов у СЗЧ — його судили

Засідання суду. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Коломийський міськрайонний суд призначив два з половиною роки умовного терміну молодшому сержанту стрілецького батальйону. Бійця звинуватили у самовільній втечі з військової частини.

Про це йдеться у судовому вердикті від 13 серпня з Єдиного держреєстру судових рішень.

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Деталі справи

Вердикт суду зазначає, що два роки тому у травні військовика призначили на посаду номера обслуги кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону. Проте у грудні того ж року він без поважних причин покинув військову частину, та поїхав додому. Лише рік тому, у березні він з’явився до П’ятого слідчого відділу ДБР у Львові та повідомив, що готовий далі проходити військову службу в ЗСУ.

Під час слухання боєць визнав себе винним, сказав, що хоче надалі служити у війську і попросив суд суворо його не карати.

Що вирішив суд

Суд пішов назустріч військовику, і визнав його винним у СЗЧ, призначивши йому п'ять років позбавлення волі, але враховуючи обставини, пом'якшили покарання у вигляді 2,5 років умовного терміну.