Боец ВСУ на Прикарпатье пошел в СОЧ — его судили

Заседание суда. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення

Коломыйский горрайонный суд назначил два с половиной года условного срока младшему сержанту стрелкового батальона. Бойца обвинили в самовольном побеге из воинской части.

Об этом говорится в судебном вердикте от 13 августа из Единого госреестра судебных решений.

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Детали дела

Вердикт суда отмечает, что два года назад в мае военнослужащий был назначен на должность номера обслуги пулеметного взвода 1 стрелкового батальона. Однако в декабре того же года он без уважительных причин покинул воинскую часть, и уехал домой. Только год назад, в марте, он явился в Пятый следственный отдел ГБР во Львове и сообщил, что готов дальше проходить военную службу в ВСУ.

Во время слушания боец признал себя виновным, сказал, что хочет служить в армии и попросил суд строго его не наказывать.

Что решил суд

Суд пошел навстречу военному и признал его виновным в СЗЧ, назначив ему пять лет лишения свободы, но учитывая обстоятельства, смягчили наказание в размере 2,5 лет условного срока.