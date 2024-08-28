Гепатит А — у Солотвинській громаді на Франківщині буде дистанційне навчання

Школяр на дистанційному навчанню. Ілюстративне фото: freepik

У Солотвинській громаді в Івано-Франківській області запровадили дистанційний формат навчання для школярів через спалах гепатиту А. Загалом з початку року у цій громаді зафіксували 158 випадків захворювання.

Про це повідомив гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук у Facebook.

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"У селі Пороги Солотвинської селищної ради продовжуємо реєструвати випадки захворювання на вірусний гепатит А. Така ситуація спонукала прийняти ряд складних, але важливих рішень", — йдеться у повідомленні.

Так, у селах Пороги, Яблунька, Раковець, Гута, Кривець та у селищі Солотвин з початку нового року буде дистанційне навчання. Савчук переконаний, що такий формат навчання допоможе обмежити контакти учнів та перервати ланцюг передачі гепатиту А серед школярів.

Крім того, в закладах освіти Солотвинської громади заборонили проводити масові заходи, зокрема, змагання та різні зустрічі.

Також відомо, що загалом по Солотвинській громаді з початку року зафіксували 158 випадків, з яких 99 — серед дітей.

Скриншот допису Руслана Савчука