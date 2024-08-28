Гепатит А — в Солотвинской громаде на Франковщине будет дистанционное обучение

Школьник на дистанционном обучении. Иллюстративное фото: freepik

В Солотвинской громаде в Ивано-Франковской области ввели дистанционный формат обучения для школьников из-за вспышки гепатита А. Всего с начала года в этом сообществе зафиксировали 158 случаев заболевания.

Об этом сообщил гендиректор областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук в Facebook.

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"В селе Пороги Солотвинской поселкового совета продолжаем регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Такая ситуация побудила принять ряд сложных, но важных решений", — говорится в сообщении.

Так, в селах Пороги, Яблонька, Раковец, Гута, Кривец и в поселке Солотвин с начала нового года будет дистанционное обучение. Савчук убежден, что такой формат обучения поможет ограничить контакты учащихся и прервать цепочку передачи гепатита А среди школьников.

Кроме того, в учебных заведениях Солотвинской громады запретили проводить массовые мероприятия, в частности, соревнования и различные встречи.

Также известно, что всего по Солотвинской громаде с начала года зафиксировали 158 случаев, из которых 99 среди детей.

Скриншот сообщения Руслана Савчука