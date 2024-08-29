На Прикарпатті чоловік фільмував переміщення техніки ЗСУ, як його покарали

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

На Прикарпатті Коломийський міськрайонний суд визнав винним майстра лісу Отинійського лісництва у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки Збройних сил України. Йому було обрано міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, проте реальний термін покарання було змінено на рік умовного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці справи

У вироку суду повідомляється, що біля залізничного переїзду у селі Лісний Хлібичин Коломийського району чоловік на ім'я Іван Вайдліх зняв на смартфон переміщення бойових броньованих автомобілів Kirpi турецького виробництва, призначених для переміщення десанту чи евакуації поранених з поля бою.

Того ж дня обвинувачений виклав відео у TikTok. За два дні воно набрало понад 156 тисяч переглядів.

У вівторок, 13 серпня, Іван Вайдліх уклав з прокурором угоду про визнання себе винним. Суд також врахував, що обвинувачений має на утриманні двох малолітніх дітей і його вчинок не завдав матеріальної шкоди.

Рішення суду

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Сольський визнав Івана Вайдліха винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки в умовах воєнного стану. Він призначив чоловіку три роки перебування за ґратами.

Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Цей вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.