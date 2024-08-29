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На Прикарпатье мужчина снимал на смартфон боевую технику ВСУ — как его наказал суд

29 августа 2024 22:35
Дмитрий Галушка - Редактор
На Прикарпатье мужчина снимал перемещение техники ВСУ, как его наказали
Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua
Дмитрий Галушка - Редактор

В Прикарпатье Коломыйский горрайонный суд признал виновным мастера леса Отинийского лесничества в несанкционированном распространении информации о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины. Ему была избрана мера наказания в виде трех лет лишения свободы, однако реальный срок наказания был изменен на год условного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности дела

В приговоре суда сообщается, что у железнодорожного переезда в селе Лесной Хлебичин Коломыйского района мужчина по имени Иван Вайдлих снял на смартфон перемещение боевых бронированных автомобилей Kirpi турецкого производства, предназначенных для перемещения десанта или эвакуации раненых с поля боя.

В тот же день обвиняемый выложил видео в TikTok. За два дня оно набрало более 156 тысяч просмотров.

Во вторник, 13 августа, Иван Вайдлих заключил с прокурором соглашение о признании себя виновным. Суд также учел, что обвиняемый имеет на иждивении двух малолетних детей и его поступок не причинил материальный ущерб.

Решение суда

Изучив все материалы дела, судья Виталий Сольский признал Ивана Вайдлиха виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении военной техники в условиях военного положения. Он назначил мужчине три года пребывания за решеткой.

Реальный срок наказания суд заменил на год условного. Этот приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

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