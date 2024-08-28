На Прикарпатті спалили машину яка мала відправитись на фронт

Спалене авто. Фото: Іван Дзебчук

На Прикарпатті у місті Надвірна невідомі підпалили автівку, яка належала військовим і мала бути відправлена на Покровський напрямок. Інцидент трапився 27 серпня близько о 00:00.

Про це повідомив військовослужбовець Іван Дзебчук у Facebook.

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Як розповів військовий, машину підпалили вночі, близько о 00:00-00:30 27 серпня. Автівку готували до відправки на Покровський напрямок, де Іван наразі проходить службу.

"Автомобіль відновленню та ремонту не підлягає! Бог з тим автомобілем друзі тяжко-важко, але назбирали на той автомобіль укомплектували, відремонтували, і він готовий був до виїзду в зону бойових дій! Але якась тварина його підпалила чи підпалили", — написав військовий.

Спалене авто. Фото: Іван Дзебчук

У коментарі Суспільному керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків повідомив, що наразі поліція вже зареєструвала провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).