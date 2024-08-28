На Прикарпатье сожгли машину, которая должна была отправиться на фронт

Сожженное авто. Фото: Иван Дебчук

На Прикарпатье в городе Надворная неизвестные подожгли машину, которая принадлежала военным и должна была быть отправлена на Покровское направление. Инцидент произошел 27 августа около 00:00.

Об этом сообщил военнослужащий Иван Дзебчук в Facebook.

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Как рассказал военный, машину подожгли ночью около 00:00-00:30 27 августа. Авто готовили к отправке на Покровское направление, где Иван проходит службу.

"Автомобиль восстановлению и ремонту не подлежит! Бог с тем автомобилем друзья тяжело-тяжело, но собрали на тот автомобиль, укомплектовали, отремонтировали и он готов был к выезду в зону боевых действий! Но какое-то животное его подожгло или подожгли", — написал военный.

Сожженное авто. Фото: Иван Дебчук

В комментарии Общественному руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив сообщил, что полиция уже зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям в особый период).