Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На пункті пропуску "Порубне — Сірет" збільшується черга в Україну — яка причина arrow

На пункті пропуску "Порубне — Сірет" збільшується черга в Україну — яка причина

2 січня 2024 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На пункті пропуску "Порубне — Сірет" збільшується черга в Україну — яка причина
Пункт пропуску "Порубне — Сірет". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На пункту пропуску "Порубне — Сірет", що на Буковині, збільшується черга автомобілей на в'їзд до України. Там перебувають вантажні транспортні засоби з товарами субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомляє Чернівецька митниця.

Читайте також:

Черга на "Порубне — Сірет"

У митниці наголосили, що основною причиною такого накопичення є відсутність у перевізників попередньо оформленого документа контролю доставки вантажів до митниць призначення.

"Такі обставини спричиняють суттєве уповільнення здійснення митних формальностей, повʼязаних із пропуском вантажів. Просимо декларантів та імпортерів терміново вжити всіх можливих заходів для уникнення затримок та накопичення транспортних засобів в пункті пропуску, зокрема в частині своєчасного подання документів, необхідних для пропуску вищевказаних товарів", — йдеться в повідомленні.

null
Допис Чернівецької митниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на вечір 2 січня на кордоні з Молдовою зафіксовані незначні затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Крім того, під вечір червонішає дорога на виїзді з самої Одеси, тож варто заздалегідь продумати маршрут.

Також ми писали, що внаслідок посилення контрольних заходів на кордоні України утворилися значні черги. Так, на різних пунктах пропуску люди чекали на свою чергу понад добу в деяких випадках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі