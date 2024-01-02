На пункті пропуску "Порубне — Сірет" збільшується черга в Україну — яка причина

Пункт пропуску "Порубне — Сірет". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На пункту пропуску "Порубне — Сірет", що на Буковині, збільшується черга автомобілей на в'їзд до України. Там перебувають вантажні транспортні засоби з товарами субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомляє Чернівецька митниця.

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У митниці наголосили, що основною причиною такого накопичення є відсутність у перевізників попередньо оформленого документа контролю доставки вантажів до митниць призначення.

"Такі обставини спричиняють суттєве уповільнення здійснення митних формальностей, повʼязаних із пропуском вантажів. Просимо декларантів та імпортерів терміново вжити всіх можливих заходів для уникнення затримок та накопичення транспортних засобів в пункті пропуску, зокрема в частині своєчасного подання документів, необхідних для пропуску вищевказаних товарів", — йдеться в повідомленні.

Допис Чернівецької митниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на вечір 2 січня на кордоні з Молдовою зафіксовані незначні затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Крім того, під вечір червонішає дорога на виїзді з самої Одеси, тож варто заздалегідь продумати маршрут.

Також ми писали, що внаслідок посилення контрольних заходів на кордоні України утворилися значні черги. Так, на різних пунктах пропуску люди чекали на свою чергу понад добу в деяких випадках.