На пункте пропуска "Порубное — Сирет" увеличивается очередь в Украину — какая причина

Пункт пропуска "Порубное — Сирет". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На пункте пропуска "Порубное — Сирет" на Буковине увеличивается очередь автомобилей на въезд в Украину. Там находятся грузовые транспортные средства с товарами субъектов внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщает Черновицкая таможня.

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В таможне подчеркнули, что основной причиной такого накопления является отсутствие у перевозчиков предварительно оформленного документа контроля доставки грузов в таможни назначения.

"Такие обстоятельства вызывают существенное замедление осуществления таможенных формальностей, связанных с пропуском грузов. Просим декларантов и импортеров срочно принять все возможные меры во избежание задержек и накопления транспортных средств в пункте пропуска, в частности в части своевременного представления документов, необходимых для пропуска вышеуказанных товаров", — говорится в сообщении.

Пост Черновицкой таможни. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на вечер 2 января на границе с Молдовой зафиксированы незначительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Кроме того, к вечеру краснеет дорога на выезде из самой Одессы, поэтому стоит заранее продумать маршрут.

Также мы писали, что в результате усиления контрольных мероприятий на границе Украины образовались значительные очереди. Так, на разных пунктах пропуска люди ждали в свою очередь более суток в некоторых случаях.