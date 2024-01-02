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На пункте пропуска "Порубное — Сирет" увеличивается очередь в Украину — какая причина

2 января 2024 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На пункте пропуска "Порубное — Сирет" увеличивается очередь в Украину — какая причина
Пункт пропуска "Порубное — Сирет". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На пункте пропуска "Порубное — Сирет" на Буковине увеличивается очередь автомобилей на въезд в Украину. Там находятся грузовые транспортные средства с товарами субъектов внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщает Черновицкая таможня.

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В таможне подчеркнули, что основной причиной такого накопления является отсутствие у перевозчиков предварительно оформленного документа контроля доставки грузов в таможни назначения.

"Такие обстоятельства вызывают существенное замедление осуществления таможенных формальностей, связанных с пропуском грузов. Просим декларантов и импортеров срочно принять все возможные меры во избежание задержек и накопления транспортных средств в пункте пропуска, в частности в части своевременного представления документов, необходимых для пропуска вышеуказанных товаров", — говорится в сообщении.

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Пост Черновицкой таможни. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на вечер 2 января на границе с Молдовой зафиксированы незначительные пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Кроме того, к вечеру краснеет дорога на выезде из самой Одессы, поэтому стоит заранее продумать маршрут.

Также мы писали, что в результате усиления контрольных мероприятий на границе Украины образовались значительные очереди. Так, на разных пунктах пропуска люди ждали в свою очередь более суток в некоторых случаях.

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