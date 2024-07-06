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На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з маршруткою — загинуло 14 людей

6 липня 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Рівненщині 6 липня сталася смертельна ДТП із маршруткою
ДТП на Рівненщині. Фото: МВС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобільна цистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом, є загиблі.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них шестирічна дитина", — йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, одна жінка вижила, наразі медики борються за її життя. На місці ДТП працюють рятувальники та поліцейські, пошукові роботи тривають.

на Рівненщині 6 липня сталася смертельна аварія - загинули 14 людей
Місце ДТП. Фото: МВС

"Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП. Співчуття родинам загиблих…" — додав міністр.

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Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Також ми писали, що на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.

МВС ДТП аварія Рівненська область Ігор Клименко загиблі

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