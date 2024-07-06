На Рівненщині 6 липня сталася смертельна ДТП із маршруткою

На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з маршруткою — загинуло 14 людей
У Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобільна цистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом, є загиблі.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.
Смертельна ДТП на Рівненщині
"Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них шестирічна дитина", — йдеться у повідомленні.
За словами Клименка, одна жінка вижила, наразі медики борються за її життя. На місці ДТП працюють рятувальники та поліцейські, пошукові роботи тривають.
"Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП. Співчуття родинам загиблих…" — додав міністр.
Нагадаємо, у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.
Також ми писали, що на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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