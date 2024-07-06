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На Ровенщине автоцистерна столкнулась с маршруткой — погибли 14 человек

6 июля 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Ровенской области 6 июля произошло смертельное ДТП с маршруткой
ДТП на Ровенщине. Фото: МВД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Ровенской области в субботу, 6 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобильная цистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом, есть погибшие.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них шестилетний ребенок", — говорится в сообщении.

По словам Клименко, одна женщина выжила, сейчас медики борются за ее жизнь. На месте ДТП работают спасатели и полицейские, поисковые работы продолжаются.

в Ровенской области 6 июля произошла смертельная авария - погибли 14 человек
Место ДТП. Фото: МВД

"Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП. Соболезнования семьям погибших…" — добавил министр.

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Скриншот поста Клименко

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Также мы писали, что на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

МВД ДТП авария Ровенская область Игорь Клименко погибшие

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