В Ровенской области 6 июля произошло смертельное ДТП с маршруткой

ДТП на Ровенщине. Фото: МВД

В Ровенской области в субботу, 6 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобильная цистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом, есть погибшие.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них шестилетний ребенок", — говорится в сообщении.

По словам Клименко, одна женщина выжила, сейчас медики борются за ее жизнь. На месте ДТП работают спасатели и полицейские, поисковые работы продолжаются.

Место ДТП. Фото: МВД

"Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП. Соболезнования семьям погибших…" — добавил министр.

Скриншот поста Клименко

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Также мы писали, что на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.