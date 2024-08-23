На Рівненщині чоловік майже рік ховався від мобілізації — що вирішив суд

Засідання суду. Фото ілюстративне: Телеканал "Новий Чернігів"

У Рівненській області чоловік отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації. Зарічненський районний суд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За даними суду, в жовтні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.

На суді чоловік заявив, що дійсно від жовтня 2023 року уникає військової служби. Він заявив, що про вчинок шкодує, і просив суд відпустити його на волю.

Працівник ТЦК підтвердив, що чоловік ухилявся від військової служби. Військовослужбовець після того, як підсудний не прийшов до ТЦК, кілька разів приїжджав до помешкання ухилянта, проте той переховувався від ТЦК.

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до трьох років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду.