В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд

Заседание суда. Фото иллюстративное: Телеканал "Новый Чернигов"

В Ровенской области мужчина получил повестку и почти год скрывался от мобилизации. Заречненский районный суд приговорил уклоняющегося к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, в октябре 2023 года ВЛК сочла мужчину годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на службу.

На суде мужчина заявил, что действительно с октября 2023 года избегает военной службы. Он заявил, что о поступке сожалеет, и просил суд отпустить его на свободу.

Сотрудник ТЦК подтвердил, что мужчина уклонялся от военной службы. Военнослужащий после того, как подсудимый не пришел в ТЦК, несколько раз приезжал в дом уклониста, однако тот скрывался от ТЦК.

Решение суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к трем годам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.