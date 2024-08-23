В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд
В Ровенской области мужчина получил повестку и почти год скрывался от мобилизации. Заречненский районный суд приговорил уклоняющегося к трем годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По данным суда, в октябре 2023 года ВЛК сочла мужчину годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на службу.
На суде мужчина заявил, что действительно с октября 2023 года избегает военной службы. Он заявил, что о поступке сожалеет, и просил суд отпустить его на свободу.
Сотрудник ТЦК подтвердил, что мужчина уклонялся от военной службы. Военнослужащий после того, как подсудимый не пришел в ТЦК, несколько раз приезжал в дом уклониста, однако тот скрывался от ТЦК.
Решение суда
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к трем годам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.
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