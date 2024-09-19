На Рівненщині засудили військового за дезертирство

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

Рівненський апеляційний суд прийняв рішення у справі військовослужбовця Збройних Сил України, який був звинувачений у дезертирстві. Головному сержанту призначили п'ять років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений проходив службу в Рівненській області, де виконував обов'язки командира танка. 6 січня 2023 року він залишив частину і повернувся додому до Полтавщини, нібито для догляду за хворою матір'ю. Він понад рік не повертався на службу.

Рішення суду

На попередньому судовому засіданні суд першої інстанції вирішив звільнити головного сержанта від реального ув'язнення та призначив три роки іспитового терміну з позбавленням військового звання. Однак, апеляційний суд скасував це рішення.

Суддя визнала військового винним у дезертирстві в умовах воєнного стану, та призначила йому п’ятирічний термін ув’язнення.