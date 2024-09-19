В Ровенской области осудили военного за дезертирство

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

Ровенский апелляционный суд принял решение по делу военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в дезертирстве. Главному сержанту назначили пять лет заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый проходил службу в Ровенской области, где исполнял обязанности командира танка. 6 января 2023 года он покинул часть и вернулся домой в Полтавскую область якобы для ухода за больной матерью. Он больше года не возвращался на службу.

Решение суда

На предварительном судебном заседании суд первой инстанции решил освободить главного сержанта от реального заключения и назначил три года испытательного срока с лишением воинского звания. Однако апелляционный суд отменил это решение.

Судья признала военного виновным в дезертирстве в условиях военного положения и назначила ему пятилетний срок заключения.