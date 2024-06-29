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На Рівненщині суд позбавив водія прав на 57 років — подробиці

29 червня 2024 16:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Водійські права в Україні — водій не може кермувати
Поліція зупинила автомобіль. Фото ілюстративне: advokatpost.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Рівненській області суд притягнув до відповідальності 29-річного чоловіка за багаторазове керування автомобілем під впливом наркотиків. Оскільки чоловік сідав за кермо попри судову заборону, йому було заборонено керування майже на 57 років.

Відповідне рішення було зареєстроване у реєстрі правопорушень у суботу, 29 червня.

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Водій перебував під впливом наркотиків

В ухвалі суду зазначено, що 15 квітня в селі Терентіїв Рівненського району правоохоронці зупинили автомобіль Ford Escort, яким керував 29-річний мешканець Житомира.

У водія були ознаки наркотичного сп'яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, виражена тремтіння пальців рук, блідість обличчя. Однак він відмовився проходити медичний огляд.

Правоохоронці дізналися, що обвинувачений раніше вже втратив права водія згідно з рішенням суду, але всупереч ухвалі суду, продовжував перебувати за кермом автомобіля.

Обвинувачений п'ять разів притягувався до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Востаннє йому заборонили водити на 10 років, проте він проігнорував таку вказівку. Чоловік не прийшов на судове засідання і не пояснив свої дії.

Суд визнав його винним у скоєнні адміністративних правопорушень. За численні порушення чоловіка позбавили прав водія на 56 років, 6 місяців і 14 днів.

Нагадаємо, раніше у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, після чого заснув. В його крові поліція знайшла понад три проміле алкоголю.

Також ми повідомляли, що у місті далекобійник не впорався з керуванням фури та протаранив паркан з електроопорою, після чого його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

ДТП
поліція
Рівненська область
Україна
жертви

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