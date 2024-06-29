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В Ровенской области суд лишил водителя прав на 57 лет — подробности

29 июня 2024 16:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Водительские права в Украине — водитель не может управлять
Полиция остановила автомобиль. Фото иллюстративный: advokatpost.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Ровенской области суд привлек к ответственности 29-летнего мужчину за многократное управление автомобилем под влиянием наркотиков. Поскольку мужчина садился за руль, несмотря на судебный запрет, ему было запрещено управление почти на 57 лет.

Соответствующее решение было зарегистрировано в реестре правонарушений в субботу, 29 июня.

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В определении суда отмечено, что 15 апреля в селе Терентиев Ровенского района правоохранители остановили автомобиль Ford Escort, которым управлял 29-летний житель Житомира.

У водителя были признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагирующие на свет, выраженная дрожь пальцев рук, бледность лица. Однако он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Правоохранители узнали, что обвиняемый ранее уже потерял водительские права согласно решению суда, но вопреки постановлению суда, продолжал находиться за рулем автомобиля.

Обвиняемый пять раз привлекался к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Последний раз ему запретили водить на 10 лет, однако он проигнорировал такое указание. Мужчина не пришел на судебное заседание и не объяснил свои действия.

Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений. За многочисленные нарушения мужчину лишили водительских прав на 56 лет, 6 месяцев и 14 дней.

Напомним, ранее во Львове нетрезвый водитель вызвал ДТП, после чего заснул. В его крови полиция нашла более трех промилле алкоголя.

Также мы сообщали, что в городе дальнобойщик не справился с управлением фуры и протаранил забор с электроопорой, после чего его из разбитой кабины спасали через лобовое стекло.

ДТП
полиция
Ровенская область
Украина
жертвы

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