Україна підписала договір з НАТО, ЄС та 21 державою про військову, фінансову та гуманітарну підтримку до вступу до НАТО та ЄС

Презентація Українського договору у Вашингтоні. Фото: Скриншот

Під час Вашингтонського саміту НАТО, що знаменує 75 річницю створення цього оборонного блока, Україна підписала договір про всебічну підтримку Європейського союзу та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії. Найважливішим є те, що підписанти зобов'язуються підтримувати Україну до моменту її вступу до НАТО та ЄС.

Про це повідомляють власні кореспонденти Новини.LIVE з Вашингтону.

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Про що йдеться у підписаному документі

У разі наступного можливого нападу Росії на Україну, вже після цієї агресії, сторони зобов'язуються швидко та колективно зібратися, щоб в терміновому порядку розв'язувати всі питання з наданням необхідної всебічної допомоги.

Підписання Українського договору на саміті НАТО

Документом зазначається, що країни-підписанти будуть надавати не тільки військову, але й економічну допомогу Україні. Також запроваджуватимуть навчання бійців ЗСУ.

Згідно з договором будуть прискорені сумісні зусилля для розбудови збройних сил України до 2027 року, а при потребі до 2030 року і довше.

Всі ці зобов'язання сторони будуть виконувати включно до моменту повноцінного вступу України до НАТО та Європейського союзу.

Підписання Української угоди на саміті НАТО. Фото: Офіс президента України









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Як Зеленський відреагував на підписання договору

Президент України Володимир Зеленський зазначив у Telegram, що цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває архітектуру безпеки.

Володимир Зеленський про Український договір

Він акцентував, що минулого року була підписана потужна декларація G7 на підтримку України, і до неї вже приєдналися 32 країни світу.

"Кожна угода робить нас сильнішими й діятиме протягом усього нашого шляху до НАТО", — зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні президент США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

А ще стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів на системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння для ЗСУ.