Украина подписала договор с НАТО, ЕС и 21 государством о военной, финансовой и гуманитарной поддержке вступления в НАТО и ЕС

Презентация украинского договора в Вашингтоне. Фото: Скриншот

Во время Вашингтонского саммита НАТО, знаменующего 75-ю годовщину создания этого оборонного блока, Украина подписала договор о всесторонней поддержке Европейского союза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии. Важнейшим является то, что подписанты обязуются поддерживать Украину до момента ее вступления в НАТО и ЕС.

Об этом сообщают собственные корреспонденты Новини.LIVE из Вашингтона.

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О чем идет речь в подписанном документе

В случае последующего возможного нападения России на Украину, уже после этой агрессии, стороны обязуются быстро и коллективно собраться, чтобы в срочном порядке решать все вопросы с предоставлением необходимой всесторонней помощи.

Подписание Украинского договора на саммите НАТО

В документе отмечается, что страны-подписанты будут оказывать не только военную, но и экономическую помощь Украине. Также будут обучать бойцов ВСУ.

Согласно договору будут ускорены совместные усилия по развитию вооруженных сил Украины до 2027 года, а при необходимости до 2030 года и дольше.

Все эти обязательства стороны будут выполнять включительно до момента полноценного вступления Украины в НАТО и Европейский союз.

Подписание Украинского соглашения на саммите НАТО. Фото: Офис президента Украины









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Как Зеленский отреагировал на подписание договора

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в Telegram, что этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает архитектуру безопасности.

Владимир Зеленский о украинском договоре

Он подчеркнул, что в прошлом году была подписана мощная декларация G7 в поддержку Украины, и к ней уже присоединились 32 страны мира.

"Каждое соглашение делает нас сильнее и будет действовать на протяжении всего нашего пути в НАТО", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне президент США объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

А еще стало известно, что США выделили поддержки около 225 миллионов долларов на системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение для ВСУ.