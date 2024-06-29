У Тростянці Сумської області чоловік виготовив зброю для захисту від окупантів

Суд над чоловіком. Фото: Суспільне

У суді міста Тростянець Сумської області судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення виготовив зброю. За допомогою неї він хотів захистити власне селище від окупантів.

Про це пише Суспільне Суми.

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Самостійно виготовив зброю для захисту

Відомо, що чоловіка звинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. Натомість він свою провину не визнає, пояснюючи, що таким чином готувався захищати своє селище від російських військ на початку повномасштабного вторгнення.

"З фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків’я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням", — йдеться у матеріалах суду.

Також за допомогою частини металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання українець виготовив одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання. Обвинувачений зазначив, що зброєю він так і не користувався, наразі суд призначив дослідження доказів.

Наступне засідання призначили на 22 серпня цього року, на якому мають вивчати письмові докази. У разі визнання чоловіка винним йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Реакція Дмитра Лубінця

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram, що взяв на особистий контроль справу мешканця Сумщини.

"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельців", — зауважив він.

Омбудсман наголосив, що згідно з Конституцією України найважливішими функціями держави є забезпечення економічної та інформаційної безпеки. За його словами, чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, але опинився на лаві підсудних.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!", — додав Лубінець.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для мера Мукачева Андрія Балоги. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем.

А згодом Балога вийшов на волю, сплативши заставу у розмірі 30 млн гривень.