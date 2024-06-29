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На Сумщине судят мужчину за подготовку к защите поселка от вторжения России — что произошло

29 июня 2024 14:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Тростянце Сумской области мужчина изготовил оружие для защиты от оккупантов
Суд над мужчиной. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В суде города Тростянец Сумской области судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения изготовил оружие. С помощью нее он хотел защитить свой поселок от оккупантов.

Об этом пишет Суспільне Суми.

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Известно, что мужчину обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки. Он свою вину не признает, объясняя, что таким образом готовился защищать свой поселок от российских войск в начале полномасштабного вторжения.

"Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным зажиганием", — говорится в материалах суда.

Также с помощью части металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты украинец изготовил одноствольное дульнозарядное ружье с капсульным механизмом зажигания. Обвиняемый отметил, что оружием он так и не пользовался, суд назначил исследование доказательств.

Следующее заседание было назначено на 22 августа этого года, на котором должны изучать письменные доказательства. В случае признания мужчины виновным ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Реакция Дмитрия Лубинца

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что взял на личный контроль дело жителя Сумщины.

"Тогда вся Украина производила "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан", — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что согласно Конституции Украины важнейшими функциями государства является обеспечение экономической и информационной безопасности. По его словам, мужчина добросовестно выполнял свой долг, но оказался на скамье подсудимых.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все необходимые меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!", — добавил Лубинец.

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Скриншот поста Лубинца

Напомним, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения для мэра Мукачева Андрея Балоги. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Позже Балога вышел на свободу, оплатив залог в размере 30 млн гривен.

суд
оружие
Сумская область
оккупанты
война в Украине
мужчины

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