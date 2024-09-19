Ситуація в Сумській області 18 вересня — які наслідки російських атак за добу

На Сумщині за добу пролунало 38 вибухів — які наслідки російських обстрілів
Російські війська атакували Сумську область впродовж доби 18 вересня. Під обстрілами опинилися 9 громад, де пролунало 38 вибухів.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у четвер, 19 вересня.
Вибухи в Сумській області 18 вересня
Росіяни атакували Сумську, Бездрицьку, Миколаївську, Юнаківську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманську громади.
У Краснопільській громаді було десять вибухів через російську атаку з РСЗВ та артилерії. Там є жертви — двоє цивільних осіб загинуло та ще двоє отримали поранення. У Великописарівський громаді пролунало п'ять вибухів. Росіяни застосували там FPV-дрони.
Також росіяни скинули керовані авіаційні бомби (КАБ) на кілька громад. Вибухи від авіабомбардування лунали у Миколаївській, Юнаківській, Сумській, Бездрицькій та Білопільській громадах.
Ворог використовував міномети у Есманській та Новослобідській громадах.
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