Ситуація в Сумській області 18 вересня — які наслідки російських атак за добу

Наслідки російських обстрілів в Сумській області. Фото ілюстративне: REUTERS/Максим Кішка

Російські війська атакували Сумську область впродовж доби 18 вересня. Під обстрілами опинилися 9 громад, де пролунало 38 вибухів.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Вибухи в Сумській області 18 вересня

Росіяни атакували Сумську, Бездрицьку, Миколаївську, Юнаківську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманську громади.

У Краснопільській громаді було десять вибухів через російську атаку з РСЗВ та артилерії. Там є жертви — двоє цивільних осіб загинуло та ще двоє отримали поранення. У Великописарівський громаді пролунало п'ять вибухів. Росіяни застосували там FPV-дрони.

Також росіяни скинули керовані авіаційні бомби (КАБ) на кілька громад. Вибухи від авіабомбардування лунали у Миколаївській, Юнаківській, Сумській, Бездрицькій та Білопільській громадах.

Ворог використовував міномети у Есманській та Новослобідській громадах.