Ситуация в Сумской области 18 сентября — какие последствия российских атак за сутки

Последствия обстрелов в Сумской области. Фото иллюстративное: REUTERS/Максим Кошка

Российские войска атаковали Сумскую область в течение суток 18 сентября. Под обстрелами оказались 9 громад, где раздалось 38 взрывов.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в четверг, 19 сентября.

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Взрывы в Сумской области 18 сентября

Россияне атаковали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманскую громады.

В Краснопольской громаде было десять взрывов из-за российской атаки с РСЗО и артиллерии. Там есть жертвы — двое гражданских лиц погибли и еще двое получили ранения. В Великописаревской громаде раздалось пять взрывов. Россияне применили там FPV-дроны.

Также россияне сбросили управляемые авиационные бомбы (КАБ) на несколько общин. Взрывы от авиабомбардировки звучали в Николаевской, Юнаковской, Сумской, Бездрицкой и Белопольской громадах.

Враг использовал минометы в Эсманской и Новослободской громадах.