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На Тернопільщині авто протаранило віз з колядниками

28 грудня 2023 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Тернопільщині авто протаранило віз з колядниками
Віз колядників, який протаранило авто. Фото: поліція Тернопільської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Тернопільській області мікроавтобус протаранив воза з колядниками. В результаті ДТП до лікарні потрапив один з неповнолітніх пасажирів воза. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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Авто протаранило воза колядників

Як зазначили правоохоронці, аварія відбулася сьогодні, близько 17:30 між селами Криве та Зарубинці. Автомобіль врізався у гужову підводу, в яку було запряжено коня.

На Тернопільщині авто протаранило віз з колядниками
Пошкоджений фургон внаслідок ДТП. Джерело: поліція Тернопільської області

Працівники Підволочиського відділення поліції, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, у якому перебувало шестеро пасажирів, врізався у задню частину возу, в якому було 11 учасників Вертепу.

Внаслідок ДТП було шпиталізовано одного неоповнолітнього пасажира воза. Попередньо, обоє водіїв німецького авто тверезі, однак медгрупа взяла у них зразки крові для перевірки на алкоголь. На місці аварії ще ведеться робота. 

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили групу підлітків, які готувались вчинити серію злочинів у місті, наслідуючи приклад російського серіалу "Слово пацана". Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, їм загрожує до десяти років в'язниці. 

Водночас у Хаджибейському районі Одеси до правоохоронців надійшло повідомлення про утримання заручників у квартирі. Місцевий мешканець, який, ймовірно, був у стані наркотичного спʼяніння та взяв у заручники свою родину, бувши озброєним.

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