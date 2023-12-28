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В Тернопольской области автомобиль протаранил повозку с колядниками

28 декабря 2023 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Тернопольской области автомобиль протаранил повозку с колядниками
Воз колядников, в который врезалась машина. Фото: полиция Тернопольской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Тернопольской области микроавтобус протаранил повозку с колядниками. В результате ДТП в больницу попал один из несовершеннолетних пассажиров телеги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Как отметили правоохранители, авария произошла сегодня около 17:30 между селами Кривое и Зарубинцы. Автомобиль врезался в гужевую подводу, в которую была запряжена лошадь.

В Тернопольской области авто протаранило телегу с колядниками
Поврежден фургон в результате ДТП. Источник: полиция Тернопольской области

Прибывшие на место ДТП сотрудники Подволочиского отделения полиции установили, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, в котором находилось шесть пассажиров, врезался в заднюю часть телеги. В ней находились 11 участников Вертепа.

В результате ДТП был госпитализирован один несовершеннолетний пассажир повозки. Предварительно, оба водителя немецкого авто трезвые, однако медгруппа взяла у них образцы крови для проверки на алкоголь. На месте аварии еще ведется работа.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили группу подростков, которые готовились совершить серию преступлений в городе, следуя примеру российского сериала "Слово пацана". Двум фигурантам, среди которых несовершеннолетний, объявлено о подозрении в совершении грабежа с применением насилия, им грозит до десяти лет тюрьмы.

В то же время в Хаджибейском районе Одессы в полицию поступило сообщение об удержании заложников в квартире. Местный житель, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения взял в заложники свою семью, будучи вооруженным.

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