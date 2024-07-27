Алла Злочевська з Кременця постане перед судом за справу про хабар

Посадовицю запідозрили в отриманні хабара. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

У Кременці Тернопільської області посадовці вимагали з підприємця хабар у вигляді подарунків, сертифікатів на відпочинок та косметику. Йдеться про депутатку міської ради, заступника голови Кременця, старосту однієї з громад та директора комунального підприємства.

Про це повідоили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах слідства зазначається, що хабар посадовці вимагали у підприємця за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу.

"Підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати", — йдеться у повідомленні.

Серед "подарунків" одна з посадових осіб забажала сертифікат магазину "BROCARD" на суму 25 000 гривень.

"Попередньо нею отримано подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень", — додають у прокуратурі.

Хто організував схему

За інформацією видання "Тернополяни", йдеться про заступницю голови Кременецької РВА, яка також є депутатом.

На сайті райдержадміністрації вказано, що цю посаду займає Алла Злочевська.

На сайті райдержадміністрації вказано, що посаду заступниці займає Алла Злочевська. Фото: скришот

Нещодавно їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень та винесено ухвалу про відсторонення від займаної посади на час досудового розслідування.

Жінці загрожує ув'язнення на строк від п'яти до 10 років.

Також про підозру було повідомлено її спільникам: одному із заступників міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства.

Запобіжний захід щодо цих осіб ще не обрали.

Співучасник хабарницької схеми. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що під увагою правоохоронців опинилися колишні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його перший заступник Володимир Шульмейстер. Правоохоронці виявили, що їхні дії призвели до збитків ДП "АМПУ" на суму майже 50 мільйонів доларів.

Також ми писали, що в Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв вплинути на рішення уповноважених осіб за 1 000 доларів, що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням.