Алла Злочевская из Кременца предстанет перед судом за дело о взятке

В Тернопольской области чиновница требовала взятки сертификатами на косметику
В Кременце Тернопольской области должностные лица требовали с предпринимателя взятку в виде подарков, сертификатов на отдых и косметику. Речь идет о депутате городского совета, заместителе председателя Кременца, старосте одной из общин и директоре коммунального предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры .
Детали дела
В материалах следствия отмечается, что взятки должностные лица требовали у предпринимателя за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса.
"Предприниматель должен был предоставить сотни литров горючего, сертификат на отдых и денежные средства для принятия положительного решения горсовета по зачислению стоимости проводимых бизнесменом ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы", — говорится в сообщении.
Среди "подарков" один из должностных лиц пожелал сертификат магазина "BROCARD" на сумму 25 000 гривен.
"Предварительно ею получен подарочный сертификат на отдых общей стоимостью 30 000 гривен", — добавляют в прокуратуре.
Кто организовал схему
По информации издания "Тернополяны", речь идет о заместительнице главы Кременецкой РВА, которая также является депутатом.
На сайте райгосадминистрации указано, что этот пост занимает Алла Злочевская.
Недавно ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 тысяч гривен и вынесено решение об отстранении от занимаемой должности на время досудебного расследования.
Женщине грозит заключение сроком от пяти до 10 лет.
Также о подозрении было сообщено ее подельникам: одному из заместителей городского головы, старости одной из общин и руководителю коммунального предприятия.
Мера пресечения в отношении этих лиц еще не избрана.
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