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В Тернопольской области чиновница требовала взятки сертификатами на косметику

27 июля 2024 14:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Алла Злочевская из Кременца предстанет перед судом за дело о взятке
Чиновницу заподозрили в получении взятки. Фото: Тернопольская областная прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Кременце Тернопольской области должностные лица требовали с предпринимателя взятку в виде подарков, сертификатов на отдых и косметику. Речь идет о депутате городского совета, заместителе председателя Кременца, старосте одной из общин и директоре коммунального предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры .

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Детали дела

В материалах следствия отмечается, что взятки должностные лица требовали у предпринимателя за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса.

"Предприниматель должен был предоставить сотни литров горючего, сертификат на отдых и денежные средства для принятия положительного решения горсовета по зачислению стоимости проводимых бизнесменом ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы", — говорится в сообщении.

Среди "подарков" один из должностных лиц пожелал сертификат магазина "BROCARD" на сумму 25 000 гривен.

"Предварительно ею получен подарочный сертификат на отдых общей стоимостью 30 000 гривен", — добавляют в прокуратуре.

Кто организовал схему

По информации издания "Тернополяны", речь идет о заместительнице главы Кременецкой РВА, которая также является депутатом.

На сайте райгосадминистрации указано, что этот пост занимает Алла Злочевская.

Замглавы Кременца поймали на взятке
На сайте райгосадминистрации указано, что должность заместителя занимает Алла Злочевская. Фото: скришот

Недавно ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 тысяч гривен и вынесено решение об отстранении от занимаемой должности на время досудебного расследования.

Женщине грозит заключение сроком от пяти до 10 лет.

Также о подозрении было сообщено ее подельникам: одному из заместителей городского головы, старости одной из общин и руководителю коммунального предприятия.

Мера пресечения в отношении этих лиц еще не избрана.

В Кременце поймали чиновников на взятке
Соучастник взяточнической схемы. Фото: Тернопольская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что под вниманием стражей порядка оказались бывшие министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его первый заместитель Владимир Шульмейстер. Правоохранители обнаружили, что их действия привели к ущербу ГП "АМПУ" на сумму почти 50 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.

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