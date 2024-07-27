Алла Злочевская из Кременца предстанет перед судом за дело о взятке

Чиновницу заподозрили в получении взятки. Фото: Тернопольская областная прокуратура

В Кременце Тернопольской области должностные лица требовали с предпринимателя взятку в виде подарков, сертификатов на отдых и косметику. Речь идет о депутате городского совета, заместителе председателя Кременца, старосте одной из общин и директоре коммунального предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры .

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Детали дела

В материалах следствия отмечается, что взятки должностные лица требовали у предпринимателя за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса.

"Предприниматель должен был предоставить сотни литров горючего, сертификат на отдых и денежные средства для принятия положительного решения горсовета по зачислению стоимости проводимых бизнесменом ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы", — говорится в сообщении.

Среди "подарков" один из должностных лиц пожелал сертификат магазина "BROCARD" на сумму 25 000 гривен.

"Предварительно ею получен подарочный сертификат на отдых общей стоимостью 30 000 гривен", — добавляют в прокуратуре.

Кто организовал схему

По информации издания "Тернополяны", речь идет о заместительнице главы Кременецкой РВА, которая также является депутатом.

На сайте райгосадминистрации указано, что этот пост занимает Алла Злочевская.

На сайте райгосадминистрации указано, что должность заместителя занимает Алла Злочевская. Фото: скришот

Недавно ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 тысяч гривен и вынесено решение об отстранении от занимаемой должности на время досудебного расследования.

Женщине грозит заключение сроком от пяти до 10 лет.

Также о подозрении было сообщено ее подельникам: одному из заместителей городского головы, старости одной из общин и руководителю коммунального предприятия.

Мера пресечения в отношении этих лиц еще не избрана.

Соучастник взяточнической схемы. Фото: Тернопольская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что под вниманием стражей порядка оказались бывшие министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его первый заместитель Владимир Шульмейстер. Правоохранители обнаружили, что их действия привели к ущербу ГП "АМПУ" на сумму почти 50 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.