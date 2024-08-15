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На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей — є загиблі й поранені

15 серпня 2024 18:25
Євгенія Брюховецька - редактор
У селі Доброводи на Тернопільщині 15 серпня сталася стрілянина - двоє загиблих
Затримання чоловіка. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У селі Доброводи Тернопільської області у четвер, 15 серпня, чоловік у військовій формі здійснив кілька пострілів в людей та втік. Внаслідок його дії загинули двоє людей та ще троє — поранені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Тернопільській області.

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На місце події одразу виїхали правоохоронці та спецпризначенці: для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. 

Вдалося встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху — його затримали. Стрільцем виявився 45-річний житель Житомирської області, поліція вилучила у нього зброю.

Наразі встановлюються обставини події. Внаслідок стрілянини загинули двоє людей, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні.

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