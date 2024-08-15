В селе Доброводы на Тернопольщине 15 августа произошла перестрелка - двое погибших

На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые
В селе Доброводы Тернопольской области в четверг, 15 августа, мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов в людей и сбежал. В результате его действия погибли два человека и еще трое ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.
Перестрелка на Тернопольщине 15 августа
На место происшествия выехали правоохранители и спецназовцы: для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.
Удалось установить личность подозреваемого и его возможное направление — его задержали. Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области, полиция изъяла у него оружие.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В результате стрельбы погибли два человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.
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