В селе Доброводы на Тернопольщине 15 августа произошла перестрелка - двое погибших

Задержание мужчины. Фото: Нацполиция

В селе Доброводы Тернопольской области в четверг, 15 августа, мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов в людей и сбежал. В результате его действия погибли два человека и еще трое ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

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На место происшествия выехали правоохранители и спецназовцы: для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

Удалось установить личность подозреваемого и его возможное направление — его задержали. Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области, полиция изъяла у него оружие.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В результате стрельбы погибли два человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.