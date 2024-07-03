У Тернопільській області підліток заразився лептоспірозом

Лікарня. Ілюстративне фото: Дрогобицька міськрада

У Тернопільській області 14-річний хлопець помер після купання в річці. Там він заразився лептоспірозом, який переносять водяні щури.

Про це пише ZAXID.NET у середу, 3 липня.

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У матеріалі йдеться, що підліток міг заразитися лептоспірозом під час купання в річці Гнила, у якій проживає багато водяних щурів, що переносять це захворювання.

Хлопця лікували в районній та обласній дитячій лікарні, але врятувати його медикам не вдалося. Він помер 28 червня, але інформація про це поширилася 1 липня в місцевих Telegram-каналах.

Головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук у коментарі виданню заявила, що наразі лабораторно це не підтверджено, але клінічно лікарі поставили діагноз лептоспіроз. За словами медиків, батьки 14-річного звернулися до лікарів, коли йому стало зле через кілька днів після купання.

"До нас в медзаклад він поступив у дуже важкому стані. У нього були всі клінічні прояви лептоспірозу. Його лікували в реанімації, лікарі робили все, що могли, однак врятувати не змогли", — сказала заступниця директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

А бабуся розповіла, що хлопець разом з друзями вирішили почистити річище, аби зробити місце для купання. У нього було на ногах багато ран та порізів, через які й могла потрапити інфекція.

Нагадаємо, в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами.

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