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В Тернопольской области после купания в реке умер 14-летний подросток

3 июля 2024 21:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Тернопольской области подросток заразился лептоспирозом
Больница. Иллюстративное фото: Дрогобычский горсовет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Тернопольской области 14-летний парень скончался после купания в реке. Там он заразился лептоспирозом, который переносят водяные крысы.

Об этом пишет ZAXID.NET в среду, 3 июля.

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В материале говорится, что подросток мог заразиться лептоспирозом во время купания в реке Гнилая, в которой проживает много водяных крыс, переносящих это заболевание.

Парня лечили в районной и областной детской больнице, но спасти его медикам не удалось. Он скончался 28 июня, но информация об этом распространилась 1 июля в местных Telegram-каналах.

Главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук в комментарии изданию заявила, что в настоящее время лабораторно это не подтверждено, но клинически врачи поставили диагноз лептоспироз. По словам медиков, родители 14-летнего обратились к врачам, когда ему стало плохо через несколько дней после купания.

"К нам в медучреждение он поступил в очень тяжелом состоянии. У него были все клинические проявления лептоспироза. Его лечили в реанимации, врачи делали все, что могли, однако спасти не смогли", — сказала заместитель директора Тернопольской областной детской больницы Алла Филюк.

А бабушка рассказала, что парень вместе с друзьями решили почистить русло, чтобы сделать место для купания. У него было на ногах много ран и порезов, через которые могла попасть инфекция. 

Напомним, в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Также мы писали, что 30 июня в Киеве двое детей упали с 16-го этажа, они погибли на месте.

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