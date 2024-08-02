На Тернопільщині працівники ТЦК вимагали у військовозобов'язаних гроші

Судове засідання. Фото: Нацполіція

У Тернопільській області керівник ТЦК разом зі спільниками вимагав неправомірну вигоду у військовозобов'язаних. Натомість учасники схеми обіцяли чоловікам допомогти з ухиленням від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 2 серпня.

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Члени "оборудки" вимагали та отримували кошти за "розв'язання питань" з метою уникнення мобілізації: непроходження ВЛК, оновлення військових даних та отримання відстрочки. Місячний дохід учасників схеми становив від 100 до 150 тисяч доларів, які вони ділили між собою, залежно від виконаних завдань.

Оголошення підозри. Фото: Нацполіція

Поліцейські оголосили підозру очільнику корупційної схеми під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка выдбувалася у Тернопільській ОВА. А згодом суд обрав зловмисникам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, яку вони заплатили.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Як зазначив заступник начальника Головного управління поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик, наразі відомо про шістьох постраждалих, які по закону не підлягали мобілізації. Але чоловіки вимагали кошти й у них, погрожуючи та залякуючи.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Тому правоохоронці закликали всіх громадян, які потерпіли від незаконних дій зловмисників, звернутися до поліції.