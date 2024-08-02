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На Тернопольщине работники ТЦК похищали мужчин и требовали поборы через побои

2 августа 2024 16:51
Евгения Брюховецкая - редактор
На Тернопольщине работники ТЦК требовали у военнообязанных деньги
Судебное заседание. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Тернопольской области руководитель ТЦК вместе с сообщниками требовали неправомерную выгоду у военнообязанных. Участники схемы обещали мужчинам помочь с уклонением от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 2 августа.

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Члены "оборудки" требовали и получали средства за "решение вопросов" во избежание мобилизации: непрохождение ВВК, обновление военных данных и получение отсрочки. Месячный доход участников схемы составлял от 100 до 150 тысяч долларов, которые они делили между собой в зависимости от выполненных задач.

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Объявление подозрения. Фото: Нацполиция

Полицейские объявили подозрение главе коррупционной схемы во время совещания с руководителями ТЦК и СП, которое проходило в Тернопольской ОВА. Позже суд избрал злоумышленникам меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, которую они заплатили.

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Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Как отметил заместитель начальника Главного управления полиции в Тернопольской области Андрей Ткачик, известно о шести пострадавших, которые по закону не подлежали мобилизации. Но мужчины требовали средства и у них, угрожая и пугая.

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Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Поэтому стражи порядка призвали всех граждан, пострадавших от незаконных действий злоумышленников, обратиться в полицию.

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