Бойовий медик з Кривого Рогу Костянтин Арапов загинув на війні

Бойовий медик Костянтин Арапов. Фото: svoi.kr.ua

Загинув, рятуючи інших. На фронті поліг 27-річний захисник із Кривого Рогу Костянтин Арапов.

Трагічну новину повідомили у спільноті Ukrainian Bike Family.

Читайте також:

Яким був Костянтин Арапов

Бойовому медику Костянтину Арапову було 27 років. У мирному житті криворіжець займався велоспортом, брав участь у численних марафонах та мріяв створити родину.

До повномасштабного вторгнення Костянтин Арапов працював за кордоном, але після того, як ворог напав на країну нашу — кинув все та повернувся захищати Батьківщину. Він більше двох років рятував життя побратимів. Будучи на службі, чоловік втратив найрідніших — матір та бабусю.

Сам же Костянтин загинув, виконуючи бойове завдання, він був головним медиком.

Вдома на захисника чекала дружина, з якою він мріяв про дитину.

Нагадаємо, на фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Захисник служив у бригаді Чорних запорожців.

Раніше під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.

Також своє життя за незалежність України віддав брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.