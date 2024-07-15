Боевой медик из Кривого Рога Константин Арапов погиб на войне

Боевой медик Константин Арапов. Фото: svoi.kr.ua

Погиб, спасая других. На фронте оборвалась жизнь 27-летнего защитника из Кривого Рога Константина Арапова.

Трагическую новость сообщили в сообществе Ukrainian Bike Family.

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Каким был Константин Арапов

Боевому медику Константину Арапову было 27 лет. В мирной жизни криворожец занимался велоспортом, участвовал в многочисленных марафонах и мечтал создать семью.

До полномасштабного вторжения Константин Арапов работал за границей, но после того, как враг напал на нашу страну — бросил все и вернулся защищать Родину. Он больше двух лет спасал жизнь собратьев. Будучи на службе, мужчина потерял самых родных — мать и бабушку.

Сам Константин погиб, выполняя боевое задание, он был главным медиком.

Дома защитника ждала жена, с которой он мечтал о ребенке.

Напомним, на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Защитник служил в бригаде "Черных запорожцев".

Ранее при выполнении задания на восточном направлении погиб писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Трое детей остались без отца.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение несовместимое с жизнью.