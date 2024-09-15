ДТП на Вінниччині 14 вересня — загинули двоє дітей

Наслідки ДТП на Вінниччині. Фото: Нацполіція

В Гайсинському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. Внаслідок аварії однорічна дівчинка та 16-річний хлопець, які були пасажирами легковика, загинули.

Про це повідомили у поліції Вінницької області у неділю, 15 вересня.

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У поліції розповіли, що неподалік села Райгород Гайсинського району 30-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, житель міста Бровари Київської області, під час об’їзду дерева, яке упало на проїзну частину дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом. За кермом перебував 50-річний одесит.

Наслідки ДТП на Вінниччині. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП на Вінниччині. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП пасажири легковика: однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, якому 17 вересня мало виповнитись 16 років, загинули. Ще одна 24-річна пасажирка із травмами госпіталізована до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, автомобілі поміщено на арештмайданчик. У водіїв взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального Кодексу України.

Як відомо, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.