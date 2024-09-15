ДТП в Винницкой области 14 сентября — погибли двое детей

Последствия ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция

В Гайсинском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В результате аварии годовалая девочка и 16-летний парень, которые были пассажирами легковушки, погибли.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области в воскресенье, 15 сентября.

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ДТП в Винницкой области

В полиции рассказали, что неподалеку села Райгород Гайсинского района 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, житель города Бровары Киевской области, во время объезда упавшего на проезжую часть дороги дерева выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. За рулем находился 50-летний одессит.

Последствия ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция

Последствия ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП пассажиры легковушки: годовалая девочка и 15-летний парень, которому 17 сентября должно было исполниться 16 лет, погибли. Еще одна 24-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, автомобили помещены на арестплощадку. У водителей взяли кровь для проведения экспертизы по состоянию опьянения.

По этому факту следователи расследуют уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины.

Как известно, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.