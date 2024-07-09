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На Вінничині 17 чоловіків намагалися потрапити до Молдови — у ДПСУ розповіли деталі

9 липня 2024 14:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Втеча ухилянтів — на кордоні з Молдовою затримали 17 чоловіків
Прикордонники затримали, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. Фото: ДПСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Вінницькій області прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. План маршруту вони отримали через месенджер.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 9 липня.

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За даними прикордонників, чоловіки пересувалися на трьох автомобілях у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.

"В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому – водій та 4 пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники", — йдеться у повідомленні.

ДПСУ
Затримані чоловіки на кордоні з Молдовою. Фото: ДПСУ 

Зазначається, що вказівки щодо маршруту, час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного Telegram каналу.

Прикордонниками було складено адмінпротоколи.

"Слідчі дії тривають", — підсумували у ДПСУ.

У червні прикордонники також повідомляли про затримання чоловіків на кордоні з Молдовою. Вони теж скористались маршрутом, який надав адміністратор анонімного Telegram каналу.

Також ми писали, що українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.

Молдова кордон Вінницька область мобілізація чоловіки ДПСУ затримання

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