Втеча ухилянтів — на кордоні з Молдовою затримали 17 чоловіків

Прикордонники затримали, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. Фото: ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. План маршруту вони отримали через месенджер.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 9 липня.

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За даними прикордонників, чоловіки пересувалися на трьох автомобілях у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.

"В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому – водій та 4 пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники", — йдеться у повідомленні.

Затримані чоловіки на кордоні з Молдовою. Фото: ДПСУ

Зазначається, що вказівки щодо маршруту, час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного Telegram каналу.

Прикордонниками було складено адмінпротоколи.

"Слідчі дії тривають", — підсумували у ДПСУ.

У червні прикордонники також повідомляли про затримання чоловіків на кордоні з Молдовою. Вони теж скористались маршрутом, який надав адміністратор анонімного Telegram каналу.

Також ми писали, що українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.