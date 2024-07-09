Втеча ухилянтів — на кордоні з Молдовою затримали 17 чоловіків

На Вінничині 17 чоловіків намагалися потрапити до Молдови — у ДПСУ розповіли деталі
У Вінницькій області прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. План маршруту вони отримали через месенджер.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 9 липня.
ДПСУ затримала чоловіків
За даними прикордонників, чоловіки пересувалися на трьох автомобілях у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.
"В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому – водій та 4 пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказівки щодо маршруту, час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного Telegram каналу.
Прикордонниками було складено адмінпротоколи.
"Слідчі дії тривають", — підсумували у ДПСУ.
У червні прикордонники також повідомляли про затримання чоловіків на кордоні з Молдовою. Вони теж скористались маршрутом, який надав адміністратор анонімного Telegram каналу.
Також ми писали, що українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.
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