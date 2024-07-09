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В Винницкой области 17 мужчин пытались попасть в Молдову — в ГПСУ рассказали детали

9 июля 2024 14:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Побег уклонистов — на границе с Молдовой задержали 17 мужчин
Пограничники задержали, пытавшихся пересечь границу с Молдовой. Фото: ГПСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Винницкой области пограничники задержали 17 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдовой. План маршрута они получили через мессенджер.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 9 июля.

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По данным пограничников, мужчины передвигались на трех автомобилях в сторону границы с Приднестровским регионом Винницкой области.

"В одном случае в двух легковушках, кроме водителей, ехало 10 мужчин, в другом – водитель и четверо пассажиров. По дороге их перехватили пограничники", — говорится в сообщении.

ГНСУ
Задержанные мужчины на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ

Отмечается, что указания по маршруту, времени и месту сбора групп им заранее предоставил модератор анонимного Telegram канала.

Пограничниками были составлены админпротоколы в отношении задержанных.

"Следственные действия продолжаются", — подытожили в ГПСУ.

В июне пограничники также сообщали о задержании мужчин на границе с Молдовой. Они тоже воспользовались маршрутом, предоставленным администратором анонимного Telegram канала.

Также мы писали, что украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Поп Иван Мармаросский.

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