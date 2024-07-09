Побег уклонистов — на границе с Молдовой задержали 17 мужчин

В Винницкой области 17 мужчин пытались попасть в Молдову — в ГПСУ рассказали детали
В Винницкой области пограничники задержали 17 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдовой. План маршрута они получили через мессенджер.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 9 июля.
ГПСУ задержала мужчин
По данным пограничников, мужчины передвигались на трех автомобилях в сторону границы с Приднестровским регионом Винницкой области.
"В одном случае в двух легковушках, кроме водителей, ехало 10 мужчин, в другом – водитель и четверо пассажиров. По дороге их перехватили пограничники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что указания по маршруту, времени и месту сбора групп им заранее предоставил модератор анонимного Telegram канала.
Пограничниками были составлены админпротоколы в отношении задержанных.
"Следственные действия продолжаются", — подытожили в ГПСУ.
В июне пограничники также сообщали о задержании мужчин на границе с Молдовой. Они тоже воспользовались маршрутом, предоставленным администратором анонимного Telegram канала.
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