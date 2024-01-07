На Вінничині затримали 10 ухилянтів, які хотіли переплисти Дністер на човні
У Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.
Про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.
Злочинні дії ухилянтів
Зазначається, що всі чоловіки були з різних регіонів України. Вони мали незаконно перетнути кордон за допомогою човна з Молдови, проте прикордонникам вдалося випередити "поромника".
"З’ясувалося, чоловіки за допомогою інтернет-мережі знайшли канал з надання послуг з переміщення осіб через кордон. Далі, діючи за рекомендаціями, в темний час доби дісталися одного з населених пунктів прикордоння, де і мав здійснитисяпротиправний задум. Після завершення поїздки "мандрівники" мали сплатити бізнесменам по 5 тисяч доларів США", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на всіх правопорушників було складено протоколи щодо "Незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.
Також у Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в річці Тиса у 2023 році.
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