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В Винницкой области задержали 10 уклонистов, которые хотели переплыть Днестр на лодке

7 января 2024 14:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Винницкой области задержали 10 уклонистов, которые хотели переплыть Днестр на лодке
Уклонисты, которых задержали в Винницкой области. Фото: Могилев-Подольский пограничный отряд
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Винницкой области задержали 10 мужчин, которые пытались незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Могилев-Подольского пограничного отряда.

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Преступные действия уклонистов

Отмечается, что все мужчины были из разных регионов Украины. Они должны были незаконно пересечь границу с помощью лодки из Молдовы, однако пограничникам удалось опередить "паромщика".

"Выяснилось, что мужчины с помощью интернет-сети нашли канал по оказанию услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были заплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех правонарушителей были составлены протоколы относительно "Незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые хотели незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также в Государственной пограничной службе Украины назвали количество уклонистов, которые утонули в реке Тиса в 2023 году.

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