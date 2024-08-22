У Волинській області винесли вирок чоловіку, який лаявся у громадському місці

Суддя. Фото ілюстративне: teren.in.ua

У селищі Стара Вижівка Ковельського району Волинської області п'яний чоловік під час перебування у громадському місці вживав нецензурну лексику. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в постанові, яку Старовижівський районний суд ухвалив у середу, 7 серпня.

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Деталі справи

Інцидент стався пізно ввечері в неділю, 4 серпня. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, фігурант почав у людному місці лаятися та чіплятися до інших громадян.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився. Справу розглянули без його присутності. Порушника визнали винним у вчинені дрібного хуліганства. За вчинене він має сплатити 119 гривень штрафу та близько 606 гривень судового збору в дохід держави.

Постанову можна було оскаржити шляхом подання апеляції протягом десяти днів від моменту ухвалення рішення, тобто до 17 серпня. Обвинувачений цим правом не скористався, тож зараз вирок вже набув чинності.