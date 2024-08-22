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На Волыни мужчина ругался в общественном месте — как его наказал суд

22 августа 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Волынской области вынесли приговор мужчине, который бранился в общественном месте
Судья. Фото иллюстративное: teren.in.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В поселке Старая Выжевка района Волынской области пьяный мужчина во время пребывания в общественном месте употреблял нецензурную лексику. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое Старовыжевский районный суд принял в среду, 7 августа.

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Детали дела

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 4 августа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант начал в людном месте ругаться и приставать к другим гражданам.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился. Дело рассмотрели без его присутствия. Нарушителя признали виновным в совершении мелкого хулиганства. За совершенное он должен уплатить 119 гривен штрафа и около 606 гривен судебного сбора в доход государства.

Постановление можно было оспорить путем подачи апелляции в течение десяти дней с момента принятия решения, то есть до 17 августа. Обвиняемый этим правом не воспользовался, поэтому сейчас приговор уже вступил в силу.

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