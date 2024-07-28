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На Волині чоловік вбив знайомого на очах у дитини — суд виніс вирок

28 липня 2024 18:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вбивство на Волині — чоловік зарізав товариша на очах у дитини
Судове засідання. Ілюстративне фото: ml.od.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Луцьку чоловік в стані алкогольного сп'яніння вбив свого товариша. Трагічні події відбувалися на очах у дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними із матеріалів слідства відомо, що чоловіку, який скоїв злочин, 34 роки.

Під час новорічних свят, 2 січня 2024 року, він у нетверезому стані під час конфлікту завдав кілька ножових поранень своєму знайомому.

Зазначається, що вбивство чоловік скоїв у присутності 11-річної доньки загиблого. 

Загалом, загиблий мав п'ятьох дітей.

На вирок суду обвинувачений очікував під вартою.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Крім того, з засудженого мають стягнути на користь неповнолітніх потерпілих понад півмільйона гривень моральної шкоди.

"Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дітей, які стали свідками насильства", — наголосили у прокуратурі. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розслідують обставини вбивства таксиста в Київському районі міста. Чоловік помер від ножових поранень, які отримав під час бійки з клієнтами. 

А в Харківській області у військовому підрозділі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули троє військових, ще четверо отримали поранення.

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