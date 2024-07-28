Убийство на Волыни — мужчина зарезал товарища на глазах у ребенка

На Волыни мужчина убил знакомого на глазах у ребенка — суд вынес приговор
В Луцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего товарища. Трагические события происходили на глазах у ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.
Детали дела
По данным из материалов следствия известно, что мужчине, совершившему преступление, 34 года.
Во время новогодних праздников, 2 января 2024 года, он в нетрезвом состоянии во время конфликта нанес несколько ножевых ранений своему знакомому.
Отмечается, что убийство мужчина совершил в присутствии 11-летней дочери погибшего.
В общем, у погибшего было пятеро детей.
Приговора суда обвиняемый ожидал под стражей.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Кроме того, с осужденного должны взыскать в пользу несовершеннолетних потерпевших более полумиллиона гривен компенсации.
"Досудебное расследование и судебное разбирательство проводились с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования детей, ставших свидетелями насилия" , — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, в Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства убийства таксиста в Киевском районе города. Мужчина умер от ножевых ранений, полученных во время драки с клиентами.
А в Харьковской области в военном подразделении произошла стрельба. В результате погибли трое военных, еще четверо получили ранения.
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