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На Волыни мужчина убил знакомого на глазах у ребенка — суд вынес приговор

28 июля 2024 18:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Убийство на Волыни — мужчина зарезал товарища на глазах у ребенка
Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Луцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего товарища. Трагические события происходили на глазах у ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным из материалов следствия известно, что мужчине, совершившему преступление, 34 года.

Во время новогодних праздников, 2 января 2024 года, он в нетрезвом состоянии во время конфликта нанес несколько ножевых ранений своему знакомому.

Отмечается, что убийство мужчина совершил в присутствии 11-летней дочери погибшего.

В общем, у погибшего было пятеро детей.

Приговора суда обвиняемый ожидал под стражей.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, с осужденного должны взыскать в пользу несовершеннолетних потерпевших более полумиллиона гривен компенсации.

"Досудебное расследование и судебное разбирательство проводились с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования детей, ставших свидетелями насилия" , — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства убийства таксиста в Киевском районе города. Мужчина умер от ножевых ранений, полученных во время драки с клиентами.

А в Харьковской области в военном подразделении произошла стрельба. В результате погибли трое военных, еще четверо получили ранения.

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