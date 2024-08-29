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На Волині перевізник допоміг виїхати за кордон 71 військовозобов'язаному — що вирішив суд

29 серпня 2024 18:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Волині перевізника підозрюють у незаконному переправленні 71 військовозобов'язаного через кордон
Автомобілі на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Волині перевізника підозрюють у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних. Йдеться про 71 чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури у четвер, 29 серпня.

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"За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 49-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному переправленні осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив фейкові відомості про військовозобов'язаних чоловіків до системи "Шлях". Він вказував їх як водіїв свого підприємства, що давало можливість виїхати з України.

Внаслідок цього чоловік у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2022 року — вересня 2023 року 71 раз забезпечував виїзд чоловіків за кордон.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 242 240 гривень", — йдеться у повідомленні.

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кордон Волинська область прокуратура мобілізація військовозобов'язані

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