На Волыни перевозчика подозревают в незаконной переправке 71 военнообязанного через границу

Автомобили на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На Волыни перевозчика подозревают в незаконной переправке через границу военнообязанных. Речь идет о 71 мужчине.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры в четверг, 29 августа.

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Переправка военнообязанных за границу

"При процессуальном руководстве прокуроров Камень-Каширской окружной прокуратуры 49-летнему жителю Камня-Каширского сообщено о подозрении в неоднократной незаконной переправке лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что предприниматель, имеющий лицензию на осуществление международных перевозок пассажиров, вносил фейковые сведения о военнообязанных мужчинах в систему "Шлях". Он указывал их как водителей своего предприятия, что давало возможность выехать из Украины.

Вследствие этого мужчина в период действия правового режима военного положения в течение апреля 2022 года — сентября 2023 года 71 раз обеспечивал выезд мужчин за границу.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 242 240 гривен", — говорится в сообщении.