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На Волині підлітка вдруге спіймали за кермом без прав — як його покарали судді

8 вересня 2024 21:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Луцьку неповнолітній вдруге керував авто без прав — що вирішив суд
Суддя на суді. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Луцький міськрайонний суд оштрафував на 40 тисяч гривень неповнолітнього хлопця, якого вдруге без документів спіймали за кермом авто. Також судді вилучили автівку, якою керував порушник.

Про це інформують Волинські новини з посиланням на вердикт суду. 

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Деталі справи

Інцидент стався 18 червня на вулиці Олександра Конякіна у Луцьку. Кермуючи автомобілем, хлопець порушив Правила дорожнього руху під час повороту. Крім того, сама машина належала іншій людині, а водійського посвідчення неповнолітній не мав. 

Згодом стало відомо, що раніше хлопця вже притягували до відповідальності за керування авто без прав. У лютому Ковельський міськрайонний суд покарав горе-водія за адміністративною статтею.

Що вирішив суд

Судді знову визнали неповнолітнього водія винним, і оштрафували його на 40 800 гривень з забороною керування транспортними засобами на сім років.

Збитків також зазнав власник автомобіля, який дозволив юнакові сісти за кермо. У вердикті суд заарештував автомобіль до подальших рішень. 

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суд авто Україна водійське посвідчення Луцьк Волинь судові рішення

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