В Луцке несовершеннолетний во второй раз управлял автомобилем без прав — что решил суд

Судья на суде. Иллюстративное фото: УНИАН

Луцкий горрайонный суд оштрафовал на 40 тысяч гривен несовершеннолетнего парня, которого второй раз без документов поймали за рулем авто. Также судьи изъяли автомобиль, которым управлял нарушитель.

Об этом информируют Волынские новости со ссылкой на вердикт суда.

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Детали дела

Инцидент произошел 18 июня на улице Александра Конякина в Луцке. Управляя автомобилем, парень нарушил ПДД во время поворота. Кроме того, сама машина принадлежала другому человеку, а водительского удостоверения у несовершеннолетнего не было.

Впоследствии стало известно, что ранее парень уже привлекался к ответственности за вождение авто без прав. В феврале Ковельский горрайонный суд наказал горе-водителя по административной статье.

Что решил суд

Судьи снова признали несовершеннолетнего водителя виновным, и оштрафовали его на 40 800 гривен с запретом управления транспортными средствами на семь лет.

Убытки также понес и владелец автомобиля, который позволил юноше сесть за руль. В вердикте суд арестовал автомобиль до дальнейших решений.